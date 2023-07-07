Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978
Отец: Филатов Виктор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2001
Дочь: (Бабкина) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.02.2003
Сын: Бабкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
27.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович