Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Филатова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

2001 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978

Отец: Филатов Виктор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
05.03.2001

Дочь: (Бабкина) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.2003

Сын: Бабкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
27.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Владимир Владимирович

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