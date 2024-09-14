Эсаулов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1921

Дата смерти

09.10.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.10.1961
Похороны
?.10.1961
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Ниной Ильиничной(жена?) и Эсаулова Надежда Дмитриевна(мать?)

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