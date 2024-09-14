Эсаулов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1921
Дата смерти09.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.10.1961
Похороны
?.10.1961
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Ниной Ильиничной(жена?) и Эсаулова Надежда Дмитриевна(мать?)