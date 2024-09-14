Эсаулова Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1895
Дата смерти05.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.04.1973
Похороны
?.04.1973
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Ниной Ильиничной и Павлом Николаевичем