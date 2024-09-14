Эсаулова Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1895

Дата смерти

05.04.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
05.04.1973
Похороны
?.04.1973
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой б.Антонины. В ограде с Эсауловой Ниной Ильиничной и Павлом Николаевичем

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