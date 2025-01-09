Пеньшина (Пеньшина) Елизавета Михайловна Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньшина (Пеньшина) Елизавета Михайловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1842, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 11.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Пеньшин Михаил Епифанович08.11.1818 ст. г.р.
Мать
Пеньшина (Евсевичева) Марфа Максимовна19.08.1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Пеньшин Михаил Епифанович

Мать: Пеньшина (Евсевичева) Марфа Максимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
11.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

Похороны
12.08.1845 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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