Пеньшина (Пеньшина) Елизавета Михайловна
женский, родилась Около 1842, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 11.08.1845 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецПеньшин Михаил Епифанович08.11.1818 ст. г.р.
МатьПеньшина (Евсевичева) Марфа Максимовна19.08.1819 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.1845 ст.
Похороны
12.08.1845 ст.