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Груничев Александр Трофимович

Место рождения

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Груничев Трофим Сергеевич

Мать: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груничев Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груничев Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груничев Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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