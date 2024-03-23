Груничев Александр Трофимович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груничев Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груничев Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груничев Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно