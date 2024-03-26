Груничев Трофим Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Груничев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Груничев Александр Трофимович
Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна
Рождение ребёнка
20.02.1912
Дочь: Сторожкова (Груничева) Клавдия Трофимовна
Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Груничева Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Груничев Николай Трофимович
Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна