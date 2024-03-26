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Груничев Трофим Сергеевич

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Место рождения

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Груничев Сергей

Мать: не указана

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Груничев Александр Трофимович

Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1912

Дочь: Сторожкова (Груничева) Клавдия Трофимовна

Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Груничева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Груничев Николай Трофимович

Мать ребёнка: Груничева (Попова) Степанида Романовна

Двоешки, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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