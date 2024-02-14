Хасимов Фанис
Место рожденияг. Янаул Башкирия
Дата рождения1939
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
1965
Жена: Хасимова ?
Рождение ребёнка
1967
Сын: Хасимов Флюр
Мать ребёнка: Хасимова ?
Рождение ребёнка
23.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасимова ?
Бракосочетание
1986
Смерть
2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
2012