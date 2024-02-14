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Хасимов Фанис

Место рождения

г. Янаул Башкирия

Дата рождения

1939

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.
1946 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Хасимов ?

Мать: ?

Бракосочетание
1965

Жена: Хасимова ?

Рождение ребёнка
1967

Сын: Хасимов Флюр

Мать ребёнка: Хасимова ?

Рождение ребёнка
23.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасимова ?

Бракосочетание
1986

Жена: Габдеева (Габдеева) Аделя

Смерть
2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
2012

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