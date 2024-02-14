Хасимова ?
Место рожденияг. Янаул Башкирия
Дата рождения1940
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1965
Муж: Хасимов Фанис
Рождение ребёнка
1967
Сын: Хасимов Флюр
Отец ребёнка: Хасимов Фанис
Рождение ребёнка
23.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасимов Фанис
Смерть
1984
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно