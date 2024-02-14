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Хасимова ?

Место рождения

г. Янаул Башкирия

Дата рождения

1940

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1965

Муж: Хасимов Фанис

Рождение ребёнка
1967

Сын: Хасимов Флюр

Отец ребёнка: Хасимов Фанис

Рождение ребёнка
23.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасимов Фанис

Смерть
1984
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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