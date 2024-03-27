Мухаммадалим Бин Ахмеди Бин Савдияр
Место рождения
Дата рождения02.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1851
Отец: Судьяров Ахмедей
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Алимов Сейфельмулюк Немой
Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым
Рождение ребёнка
01.05.1881
Сын: Алимов Иляджутдин
Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Алимов Мухаммадсадик
Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Алимов Мухаммадсафа
Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым
Смерть
Неизвестно