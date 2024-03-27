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Мухаммадалим Бин Ахмеди Бин Савдияр

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1851

Отец: Судьяров Ахмедей

Мать: Арифа Бин Тухфатулла Бин Хамид

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1876

Жена: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Алимов Сейфельмулюк Немой

Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Алимов Иляджутдин

Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Алимов Мухаммадсадик

Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Алимов Мухаммадсафа

Мать ребёнка: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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