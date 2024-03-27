Арифа Бин Тухфатулла Бин Хамид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арифа Бин Тухфатулла Бин Хамид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1850

Муж: Судьяров Ахмедей

Рождение ребёнка
02.01.1851

Сын: Мухаммадалим Бин Ахмеди Бин Савдияр

Отец ребёнка: Судьяров Ахмедей

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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