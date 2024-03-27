Арифа Бин Тухфатулла Бин Хамид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1850
Муж: Судьяров Ахмедей
Рождение ребёнка
02.01.1851
Сын: Мухаммадалим Бин Ахмеди Бин Савдияр
Отец ребёнка: Судьяров Ахмедей
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно