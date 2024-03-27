Алимов Мухаммадсафа
Место рождения
Дата рождения01.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаридя
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Смерть
Неизвестно