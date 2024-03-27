Алимов Мухаммадсафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Мухаммадсафа

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890

Отец: Мухаммадалим Бин Ахмеди Бин Савдияр

Мать: Бибизарифа Двойняшки Бин Таджир Бин Мустакым

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаридя

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаридя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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