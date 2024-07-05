Крохин Алексей Мещанин Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Крохин Антон Мещанин
Мать ребёнка: Крохина (Фомина) ? Евфимия
Бракосочетание
До 1837
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Смерть
Неизвестно