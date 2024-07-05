Крохин Алексей Мещанин Антонович До 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохин Алексей Мещанин Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Крохин Антон Мещанин

Мать ребёнка: Крохина (Фомина) ? Евфимия

Бракосочетание
До 1837

Жена: Крохина (Фомина) ? Евфимия

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Смерть
Неизвестно

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