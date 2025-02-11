Dueck Nikolaj 09.05.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Dueck Nikolaj

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.05.1905, Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

умер 14.09.1960, Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Мать
Dueck (Janzen) Sarah13.12.1867 г.р.
Отец
Dueck Peter20.02.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1905

Отец: Dueck Peter

Мать: Dueck (Janzen) Sarah

Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Смерть
14.09.1960
Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область

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