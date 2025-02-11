Dueck Nikolaj
мужской, родился 09.05.1905, Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
умер 14.09.1960, Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
МатьDueck (Janzen) Sarah13.12.1867 г.р.
ОтецDueck Peter20.02.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1905
Отец: Dueck Peter
Мать: Dueck (Janzen) Sarah
Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Смерть
14.09.1960
Солнцевка, Исилькульский муниципальный район, Омская область