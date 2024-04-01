Андреева Акилина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Маркова Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1859
Дочь: Феоктиста Стефанова
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1862
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каленина Лукия Стефанова
Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно