Андреева Акилина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Акилина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Андреев Семен Стефанов

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Маркова Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
02.11.1859

Дочь: Феоктиста Стефанова

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1862

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каленина Лукия Стефанова

Отец ребёнка: Андреев Стефан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
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