Кусмарцева (Коваленко) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения30.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946
Бракосочетание
09.09.1972
Рождение ребёнка
27.03.1973
Дочь: Кусмарцева Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Кусмарцев Борис Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кусмарцев Борис Андреевич