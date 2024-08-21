Кусмарцева (Коваленко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусмарцева (Коваленко) Мария Петровна

Место рождения

Лапки, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

30.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946

Отец: Коваленко Петр Антонович

Мать: Коваленко (Климович) Евгения Николаевна

Лапки, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
09.09.1972

Муж: Кусмарцев Борис Андреевич

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.03.1973

Дочь: Кусмарцева Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Кусмарцев Борис Андреевич

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кусмарцев Борис Андреевич

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

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