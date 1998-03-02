Коваленко (Климович) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1917
Дата смерти02.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1940
Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Радькова (Коваленко) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович
Рождение ребёнка
30.07.1946
Дочь: Кусмарцева (Коваленко) Мария Петровна
Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович
Рождение ребёнка
19.11.1950
Дочь: Богуш (Коваленко) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович
Смерть
02.03.1998