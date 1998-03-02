Коваленко (Климович) Евгения Николаевна 17.07.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко (Климович) Евгения Николаевна

Коваленко (Климович) Евгения Николаевна

avatar

Место рождения

Опечки, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

17.07.1917

Дата смерти

02.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917

Отец: Климович Николай Иванович

Мать: Климович (Ленцевич) Антонина Семеновна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Петр Антонович

Рождение ребёнка
09.05.1940

Сын: Коваленко Петр Петрович

Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович

Лапки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Радькова (Коваленко) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович

Лапки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.07.1946

Дочь: Кусмарцева (Коваленко) Мария Петровна

Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович

Лапки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.11.1950

Дочь: Богуш (Коваленко) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Коваленко Петр Антонович

Лапки, Столбцовский район, Минская область
Смерть
02.03.1998
Лапки, Столбцовский район, Минская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.