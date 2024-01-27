(Лоскутов Loskutoff) Просковья Proscovia Андреевна Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутов Loskutoff) Просковья Proscovia Андреевна Andrew

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Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrei Маркелович Merkell

Мать: Loskutov Василиса Vasalesa Peter

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.07.1888

Сын: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Богданов Bogdanoff Unknown Pete Anekavech

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

Смерть
Неизвестно
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