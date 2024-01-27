(Лоскутов Loskutoff) Просковья Proscovia Андреевна Andrew
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1864
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.07.1888
Сын: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1889
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно