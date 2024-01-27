Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech

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Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Богданов (bogdanoff) Аникей Anekei Семенович

Мать: Богданова Варвара

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

Мать ребёнка: Просковья Proscovia Андреевна Andrew

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.07.1888

Сын: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech

Мать ребёнка: Просковья Proscovia Андреевна Andrew

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Богданов Bogdanoff Unknown Pete Anekavech

Мать ребёнка: Просковья Proscovia Андреевна Andrew

Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в Ново-Селиме Карской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Proscovia Андреевна Andrew

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Proscovia Андреевна Andrew

Смерть
После 1930
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