Богданов Bogdanoff Петр Pete Аникеевич Anekavech
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech
Мать ребёнка: Просковья Proscovia Андреевна Andrew
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.07.1888
Сын: Богданов Bogdanoff Иван John Петрович Pete Anekavech
Мать ребёнка: Просковья Proscovia Андреевна Andrew
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1889
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в Ново-Селиме Карской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930