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Степанов Василий Максимов

Место рождения

Рождество, Одоевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

01.01.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865 ст.

Отец: Степанов Максим Егоров

Мать: Федосья Никифорова

Рождество, Одоевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
01.07.1884 ст.

Жена: Степанова Мария Тимофеева

Рождество, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1888 ст.

Дочь: Федора Васильева

Мать ребёнка: Степанова Мария Тимофеева

Рождество, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1892 ст.

Сын: Степанов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Тимофеева

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