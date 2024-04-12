Степанов Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения01.01.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865 ст.
Отец: Степанов Максим Егоров
Мать: Федосья Никифорова
Бракосочетание
01.07.1884 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1888 ст.
Дочь: Федора Васильева
Мать ребёнка: Степанова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
17.01.1892 ст.
Сын: Степанов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Степанова Мария Тимофеева