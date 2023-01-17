Гудилин Петр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудилин Николай Иванов
Мать: Гудилина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гудилина Людмила Петровна
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно