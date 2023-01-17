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Гудилин Петр Николаевич

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Место рождения

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудилин Николай Иванов

Мать: Гудилина Анна Петровна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1938

Сын: Гудилин Алексей Петрович

Мать ребёнка: неизвестно

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гудилина Людмила Петровна

Мать ребёнка: неизвестно

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гудилин Олег Петрович

Мать ребёнка: неизвестно

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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