неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Гудилин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гудилина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1942

Сын: Гудилин Олег Петрович

Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудилин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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