неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гудилина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Гудилин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно