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Гудилина Людмила Петровна
Гудилина Людмила Петровна
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Место рождения
Борники
, Мещовский уезд, Калужская губерния
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Гудилин Петр Николаевич
1904 г.р.
Мать
Гудилина Елизавета Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Гудилин Петр Николаевич
Мать:
Гудилина Елизавета Матвеевна
Борники
, Мещовский уезд, Калужская губерния
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