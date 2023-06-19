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Гудилина Людмила Петровна

Место рождения

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Гудилин Петр Николаевич

Мать: Гудилина Елизавета Матвеевна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния