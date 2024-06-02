Козлова (Аношкина) Татьяна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Аношкина) Татьяна Филиповна

Место рождения

Сосновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.01.1912 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

С 1883 по 1884 г.р.

Мать

С 1886 по 1887 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.

Отец: Аношкин Филип Лаврентьевич

Мать: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Сосновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
После 1926

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Любовня, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1941

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