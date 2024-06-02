Козлова (Аношкина) Татьяна Филиповна
Место рождения
Дата рождения02.01.1912 ст.
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.
Бракосочетание
После 1926
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Любовня, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1941