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Аношкин Филип Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1883 по 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Бракосочетание
28.01.1905 ст.

Жена: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Селец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
поручители по жениху: д.Сосновка, Лысенков Стефан Григорьевич, Семенцов Пётр Никитич; поручители по невесте: Мелентенков Фёдор Давыдович, Мелентенков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Аношкин Иван Филипович

Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Сосновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Аношкин Василий Филипович

Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Сосновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
восприемники: д.Сосновка, Семенцов Пётр Никитич, Геращенкова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.

Дочь: Козлова (Аношкина) Татьяна Филиповна

Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна

Сосновка, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

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