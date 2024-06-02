Аношкин Филип Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1883 по 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1905 ст.
Селец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
поручители по жениху: д.Сосновка, Лысенков Стефан Григорьевич, Семенцов Пётр Никитич; поручители по невесте: Мелентенков Фёдор Давыдович, Мелентенков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1906 ст.
Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Аношкин Василий Филипович
Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна
восприемники: д.Сосновка, Семенцов Пётр Никитич, Геращенкова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.
Дочь: Козлова (Аношкина) Татьяна Филиповна
Мать ребёнка: Аношкина (Горбачева) Татьяна Семеновна