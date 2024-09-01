Хохлов Иоанн Александрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1854 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1519, л.1363 об.-1364).
Крещение
23.06.1854 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, родной брат Александра Семёновича, крестьянин Иван Семёнович Хохлов и крестьянина Василия Васильеви... Показать все
Смерть
Неизвестно