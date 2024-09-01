Хохлова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
22.06.1854 ст.

Сын: Хохлов Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Семёнович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1519, л.1363 об.-1364).
Смерть
Неизвестно

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