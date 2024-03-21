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Кувардин Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1981

Отец: Кувардин Василий Алексеевич

Мать: Кувардина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувардина Софья Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувардина Полина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
09.06.2001

Жена: Кувардина (Максимова) Людмила

Рождение ребёнка
03.09.2001

Сын: Кувардин Сергей Романович

Мать ребёнка: Кувардина (Максимова) Людмила

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