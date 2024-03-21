Кувардин Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1981
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувардина Софья Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувардина Полина Романовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.06.2001
Рождение ребёнка
03.09.2001
Сын: Кувардин Сергей Романович
Мать ребёнка: Кувардина (Максимова) Людмила