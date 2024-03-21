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Кувардина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувардин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.1981

Сын: Кувардин Роман Васильевич

Отец ребёнка: Кувардин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.11.1986

Дочь: Кривцова (Кувардина) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кувардин Василий Алексеевич

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