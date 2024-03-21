Кувардина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1981
Сын: Кувардин Роман Васильевич
Отец ребёнка: Кувардин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1986
Дочь: Кривцова (Кувардина) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кувардин Василий Алексеевич