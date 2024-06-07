Храмова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Храмова Пелагея Арефьевна
Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Храмова Параскева Арефьевна
Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич
Смерть
Неизвестно