Храмова Мария Ивановна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храмова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Арефий Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Храмов Андрей Арефьевич

Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Храмова Пелагея Арефьевна

Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Храмова Параскева Арефьевна

Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Храмов Петр Арефьевич

Отец ребёнка: Храмов Арефий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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