Храмов Арефий Васильевич 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храмов Арефий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Храмов Василий Иванович

Мать: Храмова Устинья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Дарья Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Храмов Андрей Арефьевич

Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Храмова Пелагея Арефьевна

Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Храмова Параскева Арефьевна

Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Храмов Петр Арефьевич

Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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