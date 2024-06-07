Храмов Арефий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Дарья Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Храмова Пелагея Арефьевна
Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Храмова Параскева Арефьевна
Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Храмова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно