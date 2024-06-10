Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Анденок Афанасий Игнатов
Мать: Анденок Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анденок Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анденок (Анденок) Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова
Смерть
Неизвестно