Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Анденок Афанасий Игнатов

Мать: Анденок Анна Михайлова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Анденок Артем Евтихиев

Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анденок (Анденок) Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Анденок Семен Евтихиев

Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Анденок Евмений Евтихиев

Мать ребёнка: Анденок Дарья Павлова

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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