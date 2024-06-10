Анденок Анна Михайлова 1699 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Анна Михайлова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Анденок Корнилий Афанасьев

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Анденок Евсевий Афанасьев

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Анденок Герасим Афанасьев

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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