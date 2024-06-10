Анденок Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Анденок Корнилий Афанасьев
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Анденок (Анденок) Матрона Афанасьева
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Анденок Евсевий Афанасьев
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Анденок Герасим Афанасьев
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Анденок Афанасий Игнатов
Смерть
Неизвестно