Анденок Дарья Павлова 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Дарья Павлова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Анденок Артем Евтихиев

Отец ребёнка: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анденок (Анденок) Мария Евтихиева

Отец ребёнка: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Анденок Семен Евтихиев

Отец ребёнка: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Анденок Евмений Евтихиев

Отец ребёнка: Анденок Евтихий (Войшех) Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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