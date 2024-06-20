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Каппа Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.

Дочь: Давыдова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1890 ст.

Дочь: Давыдова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.

Дочь: Давыдова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.

Дочь: Давыдова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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