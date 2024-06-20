Каппа Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.
Дочь: Давыдова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1890 ст.
Дочь: Давыдова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.
Дочь: Давыдова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.
Дочь: Давыдова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Смерть
Неизвестно