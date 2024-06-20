Давыдов Иван косвенно сын Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.
Дочь: Давыдова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
20.05.1890 ст.
Дочь: Давыдова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.
Дочь: Давыдова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.
Дочь: Давыдова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно