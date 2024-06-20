Давыдов Иван косвенно сын Павлович 1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Иван косвенно сын Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.

Дочь: Давыдова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1890 ст.

Дочь: Давыдова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1893 ст.

Дочь: Давыдова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1895 ст.

Дочь: Давыдова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Каппа Александра Яковлевна

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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