Иван Филиппович
мужской, родился 1825, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина1805 г.р.
ОтецФилипп Ефремович1805 г.р.
Дети
Авдотья Ивановна1849 г.р.
Елизавета Иванова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Филипп Ефремович
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Матрена Игнатьевна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно