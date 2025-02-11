Иван Филиппович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина1805 г.р.
Отец
Филипп Ефремович1805 г.р.
Дети
Авдотья Ивановна1849 г.р.
Елизавета Иванова1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Филипп Ефремович

Мать: Акулина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Матрена Игнатьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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