Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Ефремович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степан Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Ефремович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Ефремович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Осип Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Ефремович
Смерть
До 1850