Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина

Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Ефремович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Степан Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Ефремович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Ефремович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Осип Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Ефремович

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close