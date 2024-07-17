Губанова (Колыванова) Евдокия Климонтова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Климонт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1857
Сын: Колыванов Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.11.1859 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно