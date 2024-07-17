Губанова (Колыванова) Евдокия Климонтова 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губанова (Колыванова) Евдокия Климонтова

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

1857 г.р.
Скрыто настройками приватности
1862 г.р.
Около 1867 г.р.

Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Климонт

Мать: не указана

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колыванов Иван Семенович

Рождение ребёнка
18.06.1857

Сын: Колыванов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович

Рождение ребёнка
05.11.1859 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Колыванов Семен Иванович

Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Колыванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колыванов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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