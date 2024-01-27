Рязанова (Сысоева) Анна Григорьевна
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич
Россия
Рождение ребёнка
06.04.1944
Сын: Рязанов Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
г.Пятигорск ул. Атарбекова 48 (Широкая)