Рязанова (Сысоева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Сысоева) Анна Григорьевна

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Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Сысоев Susoeff Григорий Потапович

Мать: Сысоева Анна Симоновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
06.04.1944

Сын: Рязанов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич

Смерть
1986
г.Пятигорск ул. Атарбекова 48 (Широкая)
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