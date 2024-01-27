Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанова Анна Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
06.04.1944
Сын: Рязанов Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Рязанова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990
г.Пятигорск ул. Атарбекова 48 (Широкая)