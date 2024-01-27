Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Сергей (Иван) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Рязанов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Анна Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
06.04.1944

Сын: Рязанов Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Рязанова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Анна Григорьевна

Смерть
Около 1990
г.Пятигорск ул. Атарбекова 48 (Широкая)
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