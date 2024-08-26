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Минин Флор Иванович

Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Минин Иван Фёдорович

Мать: Минина Екатерина Ивановна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Минина) Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Минина) Ксения Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Минина) Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Минин Матфей Фролович

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Смолина (Минина) Татьяна Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Минина) Параскева Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Минин Георгий Фролович

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1845 и 1850
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.04.1845 ст.

Сын: Минин Василий Фролович

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Парфёнова (Минина) Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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