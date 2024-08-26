Минин Флор Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Минин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Минина) Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Минина) Ксения Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Минина) Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Смолина (Минина) Татьяна Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Минина) Параскева Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Смерть
Между 1845 и 1850
Рождение ребёнка
25.04.1845 ст.
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Парфёнова (Минина) Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Минина Евдокия Яковлевна