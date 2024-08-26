Парфёнова (Минина) Евдокия Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Минина) Евдокия Фроловна

Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Минин Флор Иванович

Мать: Минина Евдокия Яковлевна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.06.1867 ст.

Муж: Парфёнов Павел Андреевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 56, Л.529об.
Рождение ребёнка
10.06.1868 ст.

Дочь: (Парфёнова) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Парфёнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Парфёнова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Парфёнова) Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Парфёнов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Парфёнова) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Парфёнова) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Парфёнов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Парфёнова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Парфёнов Николай Павлович

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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