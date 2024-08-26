Парфёнова (Минина) Евдокия Фроловна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Минин Флор Иванович
Мать: Минина Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.06.1867 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 56, Л.529об.
Рождение ребёнка
10.06.1868 ст.
Дочь: (Парфёнова) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Парфёнова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Парфёнова) Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Парфёнова) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Парфёнова) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Парфёнов Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Парфёнова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Парфёнов Николай Павлович
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно