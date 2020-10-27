Шарафеева (Кокшарова) Зоя Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1951
Дата смерти27.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1971
Дочь: Буркова (Шарафеева) Ольга Сагитовна
Отец ребёнка: Шарафеев Сагит Загитович
Рождение ребёнка
06.10.1972
Дочь: Зайнуллина (Шарафеева) Татьяна Сагитовна
Отец ребёнка: Шарафеев Сагит Загитович
Смерть
27.10.2020