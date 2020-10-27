Шарафеева (Кокшарова) Зоя Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафеева (Кокшарова) Зоя Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1951

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафеев Сагит Загитович

Рождение ребёнка
21.07.1971

Дочь: Буркова (Шарафеева) Ольга Сагитовна

Отец ребёнка: Шарафеев Сагит Загитович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1972

Дочь: Зайнуллина (Шарафеева) Татьяна Сагитовна

Отец ребёнка: Шарафеев Сагит Загитович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
27.10.2020

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