(Сташкевич) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сташкевич Андрей Алексиев
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сташкевич) Наталия Алексиева
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев