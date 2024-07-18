(Сташкевич) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сташкевич Андрей Алексиев

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сташкевич) Наталия Алексиева

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сташкевич Петр Алексиев

Отец ребёнка: Сташкевич Алексей Григориев

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