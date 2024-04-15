(Нартова) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Нартова) Мария Ермолаевна

(Нартова) Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нартов Андрей Ильин

Рождение ребёнка
02.11.1905

Сын: Нартов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Нартов Андрей Ильин

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.