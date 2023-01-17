Инякина Наталья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Наталья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1904

Муж: Инякин Иван Петрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
В браке рождено 6 детей.
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Инякин Иван Петрович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Данные о рождении - Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочет... Показать все
Смерть
После 1905
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