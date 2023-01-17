Инякина Наталья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1904
Муж: Инякин Иван Петрович
В браке рождено 6 детей.
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Инякин Иван Петрович
Данные о рождении - Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочет... Показать все
Смерть
После 1905