Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти28.05.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лаврентий Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1826
Сын: Федот Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1827
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1830
Сын: Георгий Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1832
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1834
Сын: Фома Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1836
Сын: Кирилл Ильич
Отец ребёнка: Илья Васильевич
Смерть
28.05.1836