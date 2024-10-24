Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

28.05.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
1826 г.р.
1827 г.р.
1830 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лаврентий Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1826

Сын: Федот Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1827

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1830

Сын: Георгий Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1832

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1834

Сын: Фома Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1836

Сын: Кирилл Ильич

Отец ребёнка: Илья Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
28.05.1836
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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