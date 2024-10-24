Лаврентий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Илья Васильевич
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
10.10.1842
Жена: Варвара Васильевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1858
Дочь: Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно