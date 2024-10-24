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Лаврентий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Илья Васильевич

Мать: Анна Васильевна

Бракосочетание
10.10.1842

Жена: Варвара Васильевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1858

Дочь: Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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