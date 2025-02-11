Искаков Аюп
мужской, родился Неизвестно
умер Около 1917
ОтецЗиянгулов Искак1797 г.р.
МатьЗиянгулова Хубибьямал Зиянгулова1802 г.р.
Супруги
Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура1849 г.р.
Аюпова (Хуснутдинова) РахияНеизвестно г.р.
Дети
(Аюпова) Зулхижа24.02.1891 г.р.
Аюпов Хангарей01.04.1899 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиянгулов Искак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Маульбика Аюповна
Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халяпова (Аюпова) Загура
Мать ребёнка: Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1867
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: (Аюпова) Зулхижа
Мать ребёнка: Аюпова (Хуснутдинова) Рахия
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Аюпов Хангарей
Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана
Смерть
Около 1917