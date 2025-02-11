Искаков Аюп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Искаков Аюп

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Около 1917

Отец
Зиянгулов Искак1797 г.р.
Мать
Зиянгулова Хубибьямал Зиянгулова1802 г.р.
Супруги
Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура1849 г.р.
Аюпова (Хуснутдинова) РахияНеизвестно г.р.
Дети
(Аюпова) Зулхижа24.02.1891 г.р.
Аюпов Хангарей01.04.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиянгулов Искак

Мать: Зиянгулова Хубибьямал Зиянгулова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Маульбика Аюповна

Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халяпова (Аюпова) Загура

Мать ребёнка: Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова (Хуснутдинова) Рахия

Бракосочетание
06.07.1867

Жена: Аюпова (Сейфульмулюкова) Сафура

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: (Аюпова) Зулхижа

Мать ребёнка: Аюпова (Хуснутдинова) Рахия

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Аюпов Хангарей

Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Аюпов Саидгерей Аюпович

Мать ребёнка: Аюпова (Юсуфова) Фархана

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Около 1917

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