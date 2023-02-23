Аюпова Фархана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: не указан
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Маульбика Аюповна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1917