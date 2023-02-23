Аюпова Фархана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова Фархана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Аюпов Саидгерей Аюпович

Отец ребёнка: не указан

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Маульбика Аюповна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1917
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